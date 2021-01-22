Сексуальные тренировки на кровати: звезда волейбола держит себя в форме

Жаклин Карвальо показала как готовится к матчам

Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо не прекращает тренировки даже на карантине. Девушка показала, как поддерживает форму дома. Жаклин тренировалась прямо на кровати.

Отметим, что волейболистка Жаклин Мария Перейра де Карвальо за свою карьеру дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр – она была золотой в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Дважды брала "серебро" чемпионатов мира.

Девушка по праву считается одной из самых красивых спортсменок мира.

Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурило Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.

Читайте также: