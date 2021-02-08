Сексуальный ангел обеспечил рекорды: как футболист завоевал самую желанную женщину мира

Жизель Бюндхен и Том Брэди вместе уже 15 лет, но в свое время их брак спасло письмо

В ночь на 8 февраля в США состоялось самое ожидаемое и прибыльное спортивное событие года – Супербоул-2021. В НФЛ определился новый чемпион, и неожиданно "Тампа-Бэй Бакканирс" обыграли "Канзас-Сити Чифс" 31:9. 43-летний лидер "Тампы" Том Брэди установил еще два рекорда – 7 титул в карьере и 5-е звание MVP Супербоула. После игры он жарко целовал жену – супермодель Жизель Бюндхен. А в интервью подчеркивает, что на таком ходу благодаря любимой.

Квотербек "Нью-Ингленд Пэтриотс" Брэди и одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Бюдхен познакомились в 2006 году на Рождественской вечеринке не без помощи общих друзей. У Жизель было за плечами болезненное расставание с голливудским сердцеедом Леонардо Ди Каприо, Том только расстался с моделью и актрисой Бриджит Мойнахан, но между "ангелом" Victoria’s Secret и футболистом пробежала искра.

"Когда наши взгляды встретились, он улыбнулся, и я поняла, что это самая потрясающая улыбка, которую я когда-либо встречала. Мы проговорили три часа. Мне нужно было уезжать домой на Рождество, но я уже не хотела. Вам знакомо чувство, когда не можешь оторваться от человека?", – вспоминала бразильянка, которую называли первой красавицей в мире.

Звездный роман развивался очень стремительно. Проверкой на прочность стала новость о беременности предыдущей девушки Брэди – Бриджит. Но модель очень тепло приняла Джека и шутит: Даже представить себе невозможно более милого "бонусного" малыша".

В феврале 2009-го Жизель и Том сыграли тихую свадьбу в маленькой церкви в Санта-Монике, пригласив только самых близких: "Мы спланировали ее всего за 10 дней, – вспоминал Брэди. – Все было идеально. После церемонии отправились домой и устроили барбекю-вечеринку с шампанским, тортом и мороженым".

Уже в конце 2009-го у пары родился сын Бенджамин, а через три года – дочь Вивиан.

Любопытно, что до знакомства с Жизель Брэди выиграл три Супербоула, а при ее поддержке – уже четыре. Хотя несколько лет назад пара была в шаге от развода. Модель призналась, что несчастна в браке, так как Том полностью погружен в футбол и не достаточно помогает с детьми, чтобы он могла воплощать в жизнь и свои мечты.

Чтобы спасти отношения, Брэди стал меньше тренироваться и проводить больше времени с семьей: "Жизель была несчастна, поэтому мне пришлось кое-что исправить". Пара также обратилась к специалисту. Брэди рассказал, что во время терапии Жизель написала ему письмо, в котором рассказала о своих чувствах и проблемах в их браке. Том хранит его до сих пор:

"Я держу письмо в ящике стола и иногда перечитываю его. Это очень искреннее письмо и хорошее напоминание, что наш брак требовал большой работы. Мне очень повезло, что я встретил женщину, с которой я вижу себя всю оставшуюся жизнь и которая поддержит меня во всем, что бы я ни сделал".

Ранее мы рассказывали вам про футбол, которого мы не знаем: как украинец стал героем Австралии.

Радость болельщиков "Тампа-Бэй Бакканирс" после победы в Супербоуле Видео: Reuters