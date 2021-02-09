Селезнев хотел к Милевскому, но "Минай" отказал опальному форварду

Уже в ближайшие выходные возобновится чемпионат Украины. Одной из самых обсуждаемых тем зимой стало будущее 35-летнего Евгения Селезнева, от услуг которого отказался "Колос". Оказывается, бывший форвард сборной Украины недавно просился в "Минай", где мог составить ударный тандем с Артемом Милевским. Тем временем Селезнев заинтриговал первым фото после изгнания из "Колоса".

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире телеканала "Футбол 1" поведал, что у него было общение с Евгением, и тот не против был пополнить команду Закарпатья:

"Мы с Евгением коллеги, можно сказать, друзья. Мы много общаемся. Говорили и после его инцидента в "Колосе", как это случилось, что было на самом деле. Потом несколько дней говорили о футболе. Действительно, у нас была и другая беседа... Не могу сказать, что мы его приглашали. Он говорил, что хотел бы попробовать. Но у нас четыре нападающих, я это Жене объяснил. Если бы это раньше случилось и мы не подписали игроков, то, конечно, я бы ему дал шанс. Я знаю Женю, его футбольные качества. Но у нас уже полный заявочный лист (там 21 игрок), так что больше не можем никого взять".

Также стало известно, что не будет Селезнева во львовском "Рухе", где не рассматривают вариант с его подписанием.

Недавно бывшая звезда "Динамо" вынесла приговор Селезневу за скандал в "Колосе".

Вспомним, как Евгений бил по воротам в матче "Колоса" с "Арисом":

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