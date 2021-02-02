Селезнев может спиться после завершения карьеры: опасения экс-игрока сборной Украины

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, которого выгнали из "Колоса" за нарушение режима. Белик рассказал, что нападающий любит погулять, и выразил опасение, что после завершения карьеры Евгений может переключиться на алкоголь.

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"Для него ситуация очень сложная. Сейчас будет сложно найти команду, которая доверит. Жека никогда не скрывал, мы все знаем, и он всегда напоминал, что у него есть слабости за футбольным полем. Любит он погулять. Веселый человек, который нуждается в этом. Для каждого футболиста наступает тяжелый момент, когда надо закончить карьеру игрока и переключиться на что-то другое. Дай бог, чтобы это "другое" не было алкоголем", – рассказал Белик в интервью Footballua.tv.

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Сам Селезнев заявил, что не выходил пьяным на игру против брестского "Руха": "У меня все нормально, я сейчас дома с семьей. Отчисление из "Колоса"? А что говорить? То, что пишут, – это все бред. Долго объяснять, что произошло".

Смотрите, как "Колос" играл в чемпионате Украины: