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Селезнев может спиться после завершения карьеры: опасения экс-игрока сборной Украины

2 февраля, 17:18

Александр Трикиша

Алексей Белик рассказал о слабостях Селезнева за пределами футбольного поля

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, которого выгнали из "Колоса" за нарушение режима. Белик рассказал, что нападающий любит погулять, и выразил опасение, что после завершения карьеры Евгений может переключиться на алкоголь.

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"Для него ситуация очень сложная. Сейчас будет сложно найти команду, которая доверит. Жека никогда не скрывал, мы все знаем, и он всегда напоминал, что у него есть слабости за футбольным полем. Любит он погулять. Веселый человек, который нуждается в этом.

Для каждого футболиста наступает тяжелый момент, когда надо закончить карьеру игрока и переключиться на что-то другое. Дай бог, чтобы это "другое" не было алкоголем", – рассказал Белик в интервью Footballua.tv.

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Сам Селезнев заявил, что не выходил пьяным на игру против брестского "Руха": "У меня все нормально, я сейчас дома с семьей. Отчисление из "Колоса"? А что говорить? То, что пишут, – это все бред. Долго объяснять, что произошло".

Смотрите, как "Колос" играл в чемпионате Украины:

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Евгений Селезнев Алексей Белик Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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