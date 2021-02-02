Селезнев предложил по голосу определить, нарушал ли он режим

Форвард настаивает, что его не выгнали из "Колоса", а он сам уехал по семейным обстоятельствам

Скандальный футболист Евгений Селезнев предложил по его голосу определить, нарушал ли он режим на сборах в Турции. Напомним, ранее Селезнева выгнали из "Колоса" по решению главного тренера команды Руслана Костышина.

"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? Вы же меня слышите. У меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами", – заявил 35-летний Селезнев в комментарии "Футбол NEWS"

"Продолжение карьеры в УПЛ? Почему нет. Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с супругой", – добавил Селезнев

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

Ранее в СМИ появилась информация, что, по слухам, перед отчислением из "Колоса" Селезнев выпивал с Ворониным, который работает в тренерском штабе московского "Динамо".

После этого Селезнев вышел на разминку перед спаррингом с брестским "Рухом", но не появился в игре, хотя числился в стартовом составе. Якобы футболист был не в кондициях. В итоге конфликт перенесся в раздевалку, так как клуб из Ковалевки вынужден был начать встречу в меньшинстве.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Отметим, что на данный момент в активе Селезнева 116 голов в чемпионате Украины. Чтобы догнать рекордсмена за всю историю турнира Максима Шацких, давно уже завершившего карьеру, Евгению осталось забить восемь мячей. Но, не исключено, отчисление из "Колоса" поставит крест на этой мечте игрока.

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