Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)

Изгнанный из "Колоса" Евгений Селезнев появился на публике в одной компании со своей бывшей женой Аллой Селезневой, сохранившей эту фамилию после расставания. Совместное фото с Евгением и Аллой на вечеринке по случаю 8 Марта опубликовала в Instagram блогер Евгения Чернова.

Пока не ясно, это просто встреча бывших супругов, которые были в браке почти 14 лет и у которых есть общий сын, или нечто большее.

Напомним, в августе Селезнев женился во второй раз. Избранницей экс-игрока сборной Украины стала гражданка России Екатерина Белова. Она младше своего супруга на один год.

Сразу после заключения брака с Екатериной Селезнев сфотографировался с возлюбленной на руках. "Это навсегда", – подписал тогда снимок с Беловой футболист.

Реклама

Правда, позже этот снимок со страницы Селезнева исчез.

Добавим, что Екатерина Белова утром 9 марта опубликовала у себя в соцсетях фото в постели с детьми, без Евгения Селезнева.

Ранее мы писали, что "Колос" преследует проклятие имени Селезнева. Команда в третьем кряду матче не забила пенальти, специалистом по реализации которых ранее был изгнанный Селя.