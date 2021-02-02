Селезнев выпивал с Ворониным перед отчислением из "Колоса" – СМИ

Украинский нападающий Евгений Селезнев был отчислен из "Колоса" во время сбора в Турции. Сообщалось, что тренер команды из Ковалевки Руслан Костышин выгнал одного из лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги после грубого нарушения режима. Журналист ТК "Футбол 1/2/3" Владимир Крамар рассказал о событиях накануне отчисления.

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Конфликт в "Колосе" произошел перед спаррингом с брестским "Рухом". Селезнев вышел на предматчевую разминку, но не вышел на поле, хотя числился в стартовом составе. В итоге конфликт перенесся в раздевалку, так как клуб из Ковалевки начал встречу в меньшинстве. Составы уравнялись только на 10-й минуте после разминки Мамаду Данфа.

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Крамар не утверждает, а ссылается на слухи, что в предшествующий спаррингу вечер Селезнев встретился с Андрееем Ворониным, который работает в тренерском штабе московского "Динамо". Бывшие партнеры по сборной Украины употребляли алкоголь. В компании были и другие люди, но их имена не называются.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Сам Селезнев заявил, что не выходил пьяным на игру:

"У меня все нормально, я сейчас дома с семьей. Отчисление из "Колоса"? А что говорить? То, что пишут – это все бред. Долго объяснять, что произошло".

А буквально накануне Селезнев заявил, что ждет встречи в Турции с кентом Милевским. Как говорил Евгений, если она состоится, "Украина потеряет двух футболистов". Правда, при этом Селезнев уточнил, что напиваться до посинения с Милевским не собирался: "Нет-нет, мы изменились. Он сильно правильный стал, как и я".