Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима

Руслан Костышин не стал терпеть выходок футболиста, который выпил больше, чем другие борща съели

Бывшего форварда сборной Украины, лучшего бомбардира в истории чемпионата страны из ныне играющих футболистов Евгения Селезнева выгнали из "Колоса" после грубого нарушения режима.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По данным источника, 35-летний форвард, известный по прозвищам Царь и Кормилец, отчислен из команды тренером Русланом Костышиным. "Колос" сейчас проходит сборы в Турции, но Селя уже возвращается в Киев.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Интересно, что буквально накануне Селезнев заявил, что ждет встречи в Турции с кентом Милевским. Как говорил Евгений, если она состоится, "Украина потеряет двух футболистов".

Правда, при этом Селезнев уточнил, что напиваться до посинения с Милевским не собирался: "Нет-нет, мы изменились. Он сильно правильный стал, как и я".

"Думал, печень отвалится" – а так недавно Селезнев высказался о своих былых пьянках, добавив: "Люди столько борща не съели, сколько я выпил". По словам нападающего, свое 30-летие он отмечал пять дней.

Селезнев и Милевский / Фото: Instagram

Отметим, что на данный момент в активе Селезнева 116 голов в чемпионате Украины. Чтобы догнать рекордсмена за всю историю турнира Максима Шацких, давно уже завершившего карьеру, Евгению осталось забить восемь мячей. Но, не исключено, отчисление из "Колоса" поставит крест на этой мечте игрока.

Смотрите, как Селезнев занимается боксом