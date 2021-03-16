Селфи голышом: новое интимное фото от жены экс-бомбардира "МЮ"

Где-то мы это уже видели...

Австралийская супруга нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса Чичарито, Сара Кохан, похвасталась новым интимным фото в соцсетях.

Модель, видимо, уложив двух своих маленьких сыновей спать, решила уделить немного времени себе любимой.

Сара сделала маску на лице и в таком виде решила принять ванну, выложив голое селфи у себя в Instagram.

Отметим, что недавно похожим снимком в ванной побаловала своих поклонников и украинская легкоатлетка Кристина Стуй, только она сфотографировалась со спины.

Добавим, что Сара Кохан уже не в первый раз позирует полностью обнаженной. А недавно жена футболиста Чичарито, выступавшего в свое время за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото.

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Согласитесь, после родов, которые были не далее как в октябре, Сара Кохан успела набрать отличную форму!

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