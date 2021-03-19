Версія українською
$ 27,68
32,98

Семь лет спустя итальянец выиграл гонку Кубка мира по биатлону. Украинцы в метель сильно отстали

19 марта, 17:56

Андрей Фоменко

Мужской спринт в Эстерсунде принес неожиданные результаты

В пятницу в Швеции открылся 10-й этап Кубка мира сезона 2020/2021. Провели в Эстерсунде две самые короткие гонки. Сначала Экхофф в Эстерсунде выиграла седьмой кряду спринт в биатлоне. А под вечер на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами в условиях метели вышли мужчины.

Довольно неожиданно победу добыл 31-летний итальянец Лукас Хофер. Это всего второе его "золото" на этапах КМ, первое он добыл семь лет назад на родине – в Антхольце. Сегодня он чисто провел два огневых рубежа и всего на 4 секунды опередил шведа Себастьяна Самуэльссона.

"Хозяин" трассы Самуэльссон (на фото) также промахов не делал, как и отставший от него на 10 секунд "бронзовый" норвежец Тарьей Бе. А вот лидер Кубка мира, Йоханнес Бе, с двумя промахами оказался на седьмой позиции.

Украинцы выступили далеко не наилучшим образом. Капитан команды Дмитрий Пидручный два раза неточно выстрелил и занял 34-е место. Антон Дудченко – 48-й (1 промах), Богдан Цымбал – 50-й (1), Артем Тищенко – 57-й (0), Артем Прима – 83-й (4).

В субботу на шведской трассе пройдут две гонки преследования с четырьмя огневыми рубежами.

На днях знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру.

Смотрите, как Мартен Фуркад теперь стреляет с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

Новости на эту же тему:
биатлон Кубок мира по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону Эстерсунд

Реклама

Новости партнеров

Один из самых успешных бизнесменов Харьковской обл. умер от Covid
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть