Семь зубов на лед! Жуткая травма хоккейного арбитра

Жуткую травму получил финский арбитр Юкка-Пекка Койстинен во время матча национального чемпионата между ХПК и Юкуритом. Рефери сломал челюсть и лишился семи зубов.

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В одном из эпизодов встречи шайба от голкипера срикошетила в лицо судье. Рефери оказался на льду и не смог продолжить встречу. У Койстинена также было диагностировано сотрясение мозга.

38-летний судья в прошлом был профессиональным хоккеистом. Сообщается, что за всю карьеру он потерял только один зуб.

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