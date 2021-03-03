Сенсация! Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко проиграл 7-летнему мальчику по имени Рэй. Доктор "Стальной молот" принял участие в игровом шоу на немецком телевидении "Маленькие против больших". Ранее 44-летний Кличко похвастался мотоциклом, но выбрал неправильную обувь для езды.

По замыслу невероятно рейтинговой в Германии передачи талантливые дети в возрасте от 5 до 14 лет в различных конкурсах противостоят звездным гостям. Одним из них и стал Кличко. Накануне эфира украинский боксер признался BILD, что переживает:

"У меня есть небольшая боязнь сцены. А это необычно, ведь я часто появляюсь на телевидении. Это будет вызовом, ведь дети, наоборот, мало чего боятся, они подвижные и быстрые".

В своем конкурсе Владимир и Рэй должны были отжиматься от пола и угадывать изображения на картинке. И Кличко проиграл 11:12, иногда путаясь в языках, называя предметы. Однако программа с украинцем стала самой рейтинговой в вечер субботы на ТВ, ее посмотрели больше шести миллионов человек.



Фото supertipp-online.de

Ранее героями "Маленьких против больших" были такие известные спортсмены, как Мирослав Клозе, Магдалена Нойнер, Марсель Хиршер и Тимо Вернер.

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За свою карьеру Владимир Кличко одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия украинец доминировал в супертяжелом весе. Он установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4382 дней (12 лет).

Ранее мы рассказывали, что по книгам Кличко будут преподавать в Гарварде.

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