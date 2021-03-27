Сербия – Португалия: прогноз комментатора на матч отбора чемпионата мира

В игре в Белграде должны забить не менее трех мячей

В субботу состоится 10 матчей отборочного турнира ЧМ-2022. Один из них – в Белграде. На нашем сайте идет Сербия – Португалия онлайн. Думается, встреча должна порадовать любителей футбола.

Сербы после вылета из плей-офф квалификации на чемпионат Европы от Шотландии (в серии пенальти) не проигрывают три матча, выиграв два из них – у сборной России с разгромом (5:0) и у Ирландии в среду (3:2).

Под руководством нового тренера Драгана Стойковича они проведут только вторую игру. Ранее этот специалист долгое время работал в клубном футболе Китая. Сейчас он не рассчитывает на Александара Коларова и Луку Милоевича из-за коронавируса, а также на травмированных Александара Катая и Филипа Стевановича. В целом, тренер активно занялся пересмотром кадровой политики и на мартовские матчи вызвал аж 30 футболистов. Против Ирландии дебютировал не только он, но и защитник Милан Гайич, а также полузащитник Урош Рачич.

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Португальцы обыграли сборную Азербайджана, действуя весьма вальяжно (1:0). Да, сопернику они не дали ничего создать, но в целом провели много времени на чужой половине поля, но не создали огромного множества моментов. Отметим дебют 18-летнего левого защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. И отсутствие травмированных Руя Патрисиу, Пепе, Рафы Геррейру и Андре Гомеша.

Ставка. Сербия в процессе перестроения, далека от оптимальных кондиций, но способна удивить. Португалия не может себе позволить потери очков. Думаю, Португалия победит и ТБ 2,5.

Вашему вниманию вратарский ляп в матче отбора на ЧМ-2022.

Смотрите обзор матча Сербия – Португалия в сентябре 2019 года: