Сердцеедка! Звезда боев в клетке очаровала мужа снимком без нижнего белья

"Везет же тебе!" – завидуют супругу Пейдж Ванзант ее фолловеры

Звезда боев в клетке Пейдж Ванзант, как и любая девушка, не устает менять свои наряды. Еще накануне она позировала в сексуальном золотом мини-платье с оголенной грудью, а теперь похвасталась шелковым халатом с розочками.

Пейдж не была бы сама собой, если бы не сфотографировалась в обновке вызывающим образом. На фото видно, что под халатом у 27-летней американки нет ровным счетом ничего.

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"Мамочки!" – отреагировал в комментариях под фото муж Пейдж Ванзант Остин Вандерфорд, боец смешанных единоборств

"Везет же тебе!" – написал Остину один из 2,8 млн фолловеров его супруги-красотки

Добавим, что в прошлом году Пейдж Ванзант, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимками на карантине. Партнером по фото ню был как раз ее муж Остин.

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