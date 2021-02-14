Сердечки, поцелуи и стихи: как украинские спортсмены поздравляли любимых с Днем Валентина

Сегодня во всем мире отмечают главный праздник всех влюбленных – День святого Валентина. Не остались в стороне звезды украинского спорта, засыпавшие соцсети романтическими фото со своими вторыми половинками. Давайте посмотрим, чем они делилась в Instagram, а также узнаем 14 идей для подарков ко Дню святого Валентина.

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Начнем с главного человека в украинском футболе – Андрея Шевченко. Коуч национальной сборной показал совместное фото с женой и оставил поздравление: "Желаю всем моим друзьям и семье счастливого Дня святого Валентина!".

Супруга вратаря "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия посвятила любимому мужу целый стих.

Знаменитая саблистка Ольга Харлан показала романтическое фото с итальянцем Луиджи Самеле и призналась, что он изменил ее мир.

Карина Харатина, супруга игрока "Ференцвароша" и сборной Украины Игоря Харатина, поздравила всех с Днем Валентина и опубликовала свою подборку фильмов для влюбленных, которые сделает день еще романтичнее.

Лидер "Шахтера" Марлос вместе со своей супругой Анной желают всем счастливого Дня Валентина.

Велосипедистка Яна Беломоина показала забавное фото со своим возлюбленным Максимом, а он в ответ опубликовал целую серию совместных снимков.

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко показал совместное фото с супругой Лерой и назвал ее "Покахонтас".

"С Днем святого Валентина My Queen. Заботливая Жена и прекрасная мама нашей принцессы. Люблю тебя Бесконечно", – так признался в любви игрок "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский.

Алина Буяльская показала романтическое фото с игроком "Динамо" и поделилась со своими подписчиками необычными фактами о Дне святого Валентина.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко оставил своей супруге Владе короткое сообщение: "Спасибо, что ты есть".

"Любите и будьте любимы... это самое большое счастье", – с таким поздравлением к подписчикам обратилась невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото с жарким поцелуем со своим супругом пловцом Михаилом Романчуком и написала: "Только с тобой я чувствую себя легко и счастливо".

Супруга лидера "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко показала фото с мужем и оставила поздравительное сообщение: "Любите и будьте любимы. Желаю всем найти своего человека, с которым даже через много лет ваше сердце будет наполнено любовью и чувством абсолютного счастья. Люблю сильно-сильно".

Одинокие звезды в День святого Валентина: