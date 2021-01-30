Сергей Ребров – лучший украинский тренер. В рейтинг попал Михайличенко, но нет Шевченко

Лучший тренер мира – Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити". Диего Симеоне ("Атлетико") на втором месте, третий – Жозе Моуринью из "Тоттенхэма".

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Это данные аналитического футбольного интернет-портала Clubelo. За основу в расчетах была взята система Эло, которую активно используют в шахматах.

Вкратце ее суть. Расчет рейтинга конкретной команды по результатам какого-либо турнира основан на сравнении количества набранных очков с ожидаемым, предсказанным на основе ее рейтинга. Если по итогам турнира количество набранных очков оказывается больше, чем предсказанное значение, то рейтинг возрастает. И наоборот.

В расчет брались результаты последних четырех лет на клубном уровне. Поэтому, к примеру, нет в рейтинге Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины на Евро-2020.

ТОП-10 тренеров мира

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В списке есть и представители Украины. Лучшим нашим тренером стал Сергей Ребров, который с "Ференцварошем" выигрывал чемпионат Венгрии и выходил в Лигу чемпионов. Ребров на 69-м месте.

Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu

Виктор Скрипник ("Заря") – 136-й, Юрий Вернидуб ("Шериф") – 198-й, Алексей Михайличенко (экс-тренер "Динамо") – 228-й, Роман Григорчук ("Шахтер" Солигорск) – 245-й.

Кроме того, на 50-м месте нынешний наставник "Динамо" румын Мирча Луческу, а на 184-м – португальский тренер "Шахтера" Луиш Каштру.