Серхио Рамос уходит из "Реала": его клубный патриотизм закончился на переговорах о зарплате

Один из самых знаменитых игроков в современном футболе Серхио Рамос ближайшим летом сменит команду. В последнее время ходили слухи об интересе к защитнику со стороны нескольких клубов. В частности, известно, что легенде "Реала" "насыпали" безумных денег в "ПСЖ". Теперь же ясность в ситуацию внесли инсайдеры.

О разговоре Рамоса с президентом клуба Флорентино Пересом сообщило издание El Chiringuito.

В сложных условиях во времена пандемии "Реал" смог предложить Серхио контракт на два года с уменьшением зарплаты на 10% или же на один год с сохранением его нынешних доходов. С тех пор прошел месяц, и клуб уже смирился с потерей одного из знаковых своих футболистов. Сам же он рассматривает предложения других грандов, которые удовлетворят его финансовые аппетиты.

Уроженец Севильи пришел в "Реал" в 2005 году, а его нынешний контракт заканчивается 30 июня. Сайт Transfermarkt оценивает Рамоса в 14 миллионов евро, а наивысшей его стоимость (50 "лимонов") была в марте 2018 года. В сезоне 2020/21 он провел 18 матчей, отличившись тремя голами.

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

Недавно капитан "Реала" тренировал украинского вратаря и забил шикарный гол.

Вспомним, как Серхио забивал в ворота сборной Украины минувшей осенью: