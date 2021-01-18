Сестры в украинском спорте: от олимпийских чемпионок до фигуристок в США

В Украине нередко можно встретить сестер в различных видах спорта. Большинство из них идут по стопам своих звездных родителей, но есть случаи, когда девушки связывают свою жизнь со спортом волею случая.

Вита и Валя Семеренко

Будущие олимпийские чемпионки, родившиеся с разницей в 15 минут, начали заниматься спортом в родном Краснополье, Сумская область. Девушки выбрали лыжные гонки, так как альтернативой был лишь футбол. Сестры быстро начали делать успехи в гонках, а затем тренер Григорий Шамрай предложил им попробовать себя в биатлоне. На Олимпиаду в Турин пробилась только Вита, в 2010-м в Ванкувере выступали уже обе сестры, но триумфальной для них стали Сочи-2014, где они завоевали золото в эстафете, а Вита взяла еще и серебро в спринте.

Валерия, Алена и Катерина Бондаренко

Трио сестер теннисисток пошли по стопам своих знаменитых родителей Натальи и Владимира Бондаренко – они тоже занимались теннисом, а мама стала первым тренером девушек. Старшая из них – Валерия – наибольший успехов добилась в парном разряде, где выиграла 8 турниров серии ITF. Алена добилась 19-го места в одиночном и 11-го – в парном мировом рейтинге. на ее счету две победы в одиночных турнирах WTA, и четыре – в парном, в том числе на Australian Open. На данный момент на корте осталась только Катерина. В 18 лет младшая из семейства Бондаренко выиграла юниорский Уимблдон, затем вместе с сестрой победила на "Шлеме" в Австралии. В 2017 году она вернулась на корт после беременности и стала первой мамой после Ким Клейстерс, кто выиграла турнир WTA.

Надежда и Людмила Киченок

Сестры-близняшки Киченок также представляют теннис. Девушки выступают, преимущественно, в парном разряде и уже успели выиграть несколько турниров WTA – на счету Люды четыре победы, а у Нади – пять.

Анна и Мария Музычук

Родители Анны и Марии известные в прошлом шахматисты, поэтому неудивительно, что девушки пошли по их стопам. В 2015 году Анна стала чемпионкой мира, 15-й в мире и второй в истории Украины после Анны Ушениной. Мария является трехкратной чемпионкой мира по блицу и рапиду. В 2017 году она отказалась ехать на ЧМ в Саудовскую Аравию из-за дискриминации женщин в стране.

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Инна и Марина Черняк

Будущей тренер увидел близняшек в общественном транспорте и сам предложил им попробовать себя в дзюдо. Девушки быстро начали демонстрировать успехи, а Инна даже готовилась поехать на Олимпиаду-2012 в Лондон, но все перечеркнула травма. К тому же из-за проблем со зрением Инна вынуждена была попрощаться с большим спортом, однако девушка не сдалась и в 2016 привезла в Украину золото Паралимпиады.

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Элен и Элизабет Алипова

Элен и Элизабет имеют не только экзотические для нашей страны имена, но и профессию себе выбрали далеко не женственную – девушки занимаются хоккеем и даже представляли нашу страну на чемпионате мира.

Ирина и Инна Махно

Сестры Ирина и Инна Махно являются чемпионками Украины по пляжному волейболу и неоднократными чемпионками и призерами престижных международных соревнований. Недавно девушки заговорили о смене гражданства из-з того, что их лишили государственной стипендии.

Анастасия и Александра Меркушина

Анастасия уже попробовала на вкус, что такое выступление на этапах Кубка мира, а ее сестра Александра еще только набирается опыта среди юниоров. Зато через несколько лет у нас будет достойная смена сестрам Семеренко.

Елизавета и Анастасия Брызгина

Елизавета успела завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне, отбыть дисквалификацию за употребление допинга и вернуться в спорт, а ее младшая сестра пока может похвастаться только бронзой чемпионата Европы в помещении, но ей всего 22 года – вся карьера еще впереди.

Ева и Устина Борсук

Сестры Борсук уже давно живут в США, родители переехали, чтобы вылечить старшую дочь. Ева не только встала на ноги, но завоевала золотую медаль на чемпионате Восточной части США в юниорской категории, а 12-летняя Устина в составе младшей команды завоевала бронзовую медаль. Лезвия на коньки Еве устанавливал заслуженный тренер Украины Дмитрий Шкидченко. Девушка каждый раз летает к нему в Киев, когда меняет коньки.