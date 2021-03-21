Версія українською
$ 27,68
32,98

Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедистки

21 марта, 23:14

Андрей Трофимов

Законно ли быть такой красивой?

Бывшая велосипедистка, а ныне Instagram-модель с двумя миллионами подписчиков Люсия Яворчекова после множества откровенных фотосессий снова нашла, чем удивить.

Знойная словачка представила публике, пожалуй, самое эротическое платье в истории – нечто похожее на рыболовные сети, которыми Люсию поймали, что называется, в чем мать родила.

"Незаконно быть такой красивой", – восторгаются фолловеры Яворчековой под этим ее снимком в Instagram

Напомним, не так давно у Люсии Яворчековой возникли проблемы из-за излишней откровенности. Instagram забанил ее голое фото по жалобам пользователей соцсетей. Однако словачка опубликовала его снова, добавив небольшую наклейку на груди.

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

/ Фото: Instagram

Читайте также:

Люсия Яворчекова Видео: Instagram

Новости на эту же тему:

Пышные формы в черном купальнике: горячие фото сексуальной велосипедистки Велосипедистка взорвала интернет необычным, но очень эротическим фото Вот это "блюдо"! Cпортсменка "подала" себя на стол полностью голой В бикини она еще сексуальнее: велосипедистка опубликовала новые вызывающие фото Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мира Тряпье на голой красоте! Новое "дикое" фото словацкой велосипедистки
платье WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Чем закончится конфликт Украины с РФ: одна фраза Арестовича
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко