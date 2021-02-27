Сговорились рожать! Жена бывшего вратаря "Динамо" подарила ему сына-великана

Максим Коваль играет в Саудовской Аравии, а Карина рожала в Киеве

Украинский голкипер Максим Коваль хоть уже и не является игроком "Динамо", однако бейби-бум в киевском клубе поддержал. Уже на этой неделе произошло пополнение в семье Александра Караваева и Артема Беседина. А теперь жена Карина родила сына и вратарю "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии Ковалю.

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Модель Карина Левинская подарила 28-летнему Ковалю второго ребенка – пара уже воспитывает 5-летнюю дочку Мию. Карина рожала в Киеве и призналась, что перед выездом в роддом нарыдалась, трогательно расставаясь с дочкой. И только после родов поняла, почему у нее был такой большой живот – малыш родился ростом 57 см.

"Теперь у мамы миссия обновить ребенку гардероб, потому что все было куплено на рост 52-56 см", – призналась Карина.

Отметим, что Карина закончила Киевский институт туризма, экономики и права. Более 15 лет занимается бальными танцами, а также пробовала себя в балете.

Ранее мы писали, что жена бывшего вратаря "Динамо" пристегнула к дочке подушку и взорвала интернет.

Максим Коваль променял "Динамо" на Саудовскую Аравию и стал полноценным игроком "Аль-Фатеха" в июле 2019 года. До этого украинский голкипер провел там сезон на правах аренды. А начинал карьеру 28-летний Коваль в запорожском "Металлурге", после чего, помимо киевского клуба, поиграл в "Говерле", датском "Оденсе" и испанском "Депортиво".

Напомним, что в конце декабря футболист "Динамо" де Пена впервые стал отцом и предупредил сына.

А еще чуть раньше украинская теннисистка родила сына легионеру киевского "Динамо".