Шахматисты раскрутили шейхов на 2 миллиона евро

Чемпионат мира пройдет в ОАЭ

Международная шахматная федерация назвала дату чемпионского матча. Поединок пройдет с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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Призовой фонд турнира составит два миллиона евро, сообщает ФИДЕ. Звание чемпиона мира будет защищать Магнус Карлсен.

Норвежец встретится с победителем турнира претендентов, который стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на апрель 2021-го.

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Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все – по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба – по 2,5).

Матч за мировую шахматную корону будет состоять из 14 партий, для победы необходимо будет набрать 7,5 очков. В случае ничейного результата соперники разыграют титул на тай-брейке.