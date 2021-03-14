"Шахтер" – "Десна": онлайн-трансляция матча УПЛ

Сегодня, 14 марта, донецкий "Шахтер" встретится с черниговской "Десной". Матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:10. Мы проведем онлайн-трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

Послушайте прогноз на матч от комментатора Кирилла Круторогова:

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДЕСНА"

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История противостояния. "Шахтер" и "Десна" провели в чемпионате 7 матчей: 6 побед "горняков", 1 ничья. Разница мячей: 14–6.

В первом круге в Чернигове "Десна" впервые в истории отобрала у "Шахтера" очки – 2:2.

Турнирное положение. В пяти последних поединках команды набрали по 10 очков. "Шахтер" идет в таблице УПЛ на втором месте, "Десна" – четвертая. Разница между командами – шесть очков.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Десна"

Несмотря на осечки в последних матчах, безусловный фаворит встречи – "Шахтер". Котировки на победу "горняков" – 1.44, на ничью – 4.55, на победу "Десны" – 7:30.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Десна"

В прямом эфире встреча будет показана на канале "Футбол 1". В трансляции в интернете на сайте Oll.tv.