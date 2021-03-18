"Шахтер", "Динамо" и другие: расписание, трансляции и результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы

Сегодня определяются участники четвертьфиналов во втором по значимости еврокубковом турнире

В четверг, 18 марта, проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Среди них – поединки "Шахтер" – "Рома" и "Вильярреал" – "Динамо". Ниже – расписание всех игр дня с телетрансляциями, котировки букмекеров на выход в 1/4 финала и обновляемые результаты.

Стрим матча "Шахтер" – "Рома"

Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо"

1/8 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

19:55 "Шахтер" – "Рома"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Первый матч – 0:3

Котировки на проход: 25.00 – 1.01

22:00 "Вильярреал" – "Динамо" Киев

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Первый матч – 2:0

Котировки на проход: 1.01 – 25.00

19:55 "Мольде" – "Гранада"

ТВ: OLL.TV

Первый матч – 0:2

Котировки на проход: 13.00 – 1.05

19:55 "Арсенал" – "Олимпиакос"

ТВ: OLL.TV

Первый матч – 3:1

Котировки на проход: 1.02 – 21.00

19:55 "Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"

ТВ: "Футбол 3", OLL.TV

Первый матч – 0:2

Котировки на проход: 16.00 – 1.03

22:00 "Рейнджерс" – "Славия"

ТВ: OLL.TV

Первый матч – 1:1

Котировки на проход: 1.68 – 2.29

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22:00 "Милан" – "Манчестер Юнайтед"

ТВ: "Футбол 3", OLL.TV

Первый матч – 1:1

Котировки на проход: 2.30 – 1.68

22:00 "Янг Бойз" – "Аякс"

ТВ: OLL.TV

Первый матч – 0:3

Котировки на проход: 25.00 – 0.00

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Отметим, что ранее определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Ими стали "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Бавария", "Боруссия" Д, "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Порту".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов состоится в пятницу, 19 марта. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

В 14:00 состоится жеребьевка 1/4 и 1 /2 Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в ЛЕ неделю назад