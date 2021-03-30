Шахтер – Динамо: названы дата и время национального дерби

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 22-го тура. Именно в этом туре и пройдет главное дерби украинского футбола – Шахтер примет Динамо. Собственно, в этой игре может и определиться чемпион страны. Сейчас киевляне опережают горняков на 7 очков в турнирной таблице.
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Расписание 22-го тура УПЛ
16 апреля (пятница)
- 17:00 Львов – Александрия
17 апреля (суббота)
- 14:00 Минай – Десна
- 17:00 Ворскла – Заря
- 19:30 Шахтер – Динамо
18 апреля (воскресенье)
- 14:00 Ингулец – Рух
- 17:00 Мариуполь – Олимпик
- 19:30 Колос – Днепр-1
Кроме того, дирекция утвердила даты проведения перенесенных поединков
Перенесенный матч 1-го тура Львов – Минай состоится 21 апреля, начало в 14:00.
Перенесенный матч 10-го тура Олимпик – Заря состоится 28 апреля, начало в 17:00.
Перенесенный матч 18-го тура Львов – Рух состоится 28 апреля, начало в 19:00.
Турнирная таблица
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