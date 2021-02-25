"Шахтер" – "Маккаби": где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы

25 февраля "Шахтер" примет "Маккаби" из Тель-Авива в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Поединок со зрителями пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 19:55. Мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Маккаби"читайте на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видеоповторами.
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В прямом эфире матч "Шахтер" – "Маккаби" в четверг, 25 февраля, начиная с 19:55 покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.
Это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0. Билеты на "Шахтер" – "Маккаби" в продаже от 100 грн.
Напомним, в первом матче с израильтянами, который состоялся в прошлый четверг в Тель-Авиве, "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. У дончан отличились Алан Патрик и Тете.
Но Каштру призвал не радоваться раньше времени.
Смотрите обзор первого поединка "Маккаби" и "Шахтера"
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