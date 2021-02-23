"Шахтер" – "Маккаби": огненное промо к матчу Лиги Европы на "Олимпийском"

Впервые с октября "горняки" проведут домашний поединок в еврокубках при поддержке "12-го игрока"

Донецкий "Шахтер" представил эпическое промо к ответному матчу 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" (Тель-Авив), который пройдет в четверг, 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Напомним, билеты на "Шахтер" – "Маккаби" – от 100 грн.

Фишка предстоящего матча в том, что это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0.

Напомним, в первом матче с тельавивцами, который состоялся в прошлый четверг в Израиле, "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. У дончан отличились Алан Патрик и Тете.

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При этом по итогам первого матча с "Маккаби" игрок "Шахтера" Матвиенко попал в сборную Лиги Европы.

Добавим, что благодаря "Шахтеру" из закрытого Израиля вернется на родину украинская девочка. Она не смогла улететь из Тель-Авива с "горняками" из-за отсутствия свежего теста на коронавирус. Но, по просьбе дончан, ее привезет в Киев "Маккаби".

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Маккаби" в Тель-Авиве