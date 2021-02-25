"Шахтер" – "Маккаби": стрим матча Лиги Европы

"Горняки" после выездной победы должны доказать свое преимущество и на своем поле

В четверг, 25 февраля, в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн матча "Шахтер" – "Маккаби" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Кроме этого, мы проведем стрим о матче "Шахтер" – "Маккаби" на нашем канале в Youtube.

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В первом матче на выезде "Шахтер" одержал комфортную победу со счетом 2:0. Победу команде Луиша Каштру принесли мячи Алана Патрика и Тете.

"Горняки" практически гарантировали себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы. Коэффициенты букмекеров на выход в следующий раунд – 1.02 против 13.00 в пользу донецкого клуба. Что касается сегодняшнего матча, то и здесь фаворитом является команда Луиша Каштру – 1.70. На выигрыш "Маккаби" – 5.00, на ничью – 3.70.

Матч "Шахтер" – "Маккаби" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.