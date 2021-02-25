"Шахтер" может сыграть вничью, но "Маккаби" не пропустит – прогноз букмекеров

Сегодня в Киеве решится судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы в паре "Шахтер" – "Маккаби". Неделю назад в Тель-Авиве в первом матче 1/16-й "горняки" выиграли со счетом 2:0 и теперь будут отстаивать свою позицию. Начало – в 19:55. "Шахтер" – "Маккаби" онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видеоповторами.

Тарас Степаненко в матче "Маккаби" Т-А – "Шахтер" / Фото: Reuters

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение "Шахтеру". На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На выигрыш "Маккаби" – 5.00, на ничью – 3.70. Также они не могут предугадать, насколько встреча в Киеве будет результативной – одинаковый показатель 1.85, что команды забьют и больше, и меньше 2,5 гола. Самый вероятный исход – ничья 1:1 – 6.00.

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Что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч, то тут в "Шахтере" никто не сомневается – 1.02, а на проход "Маккаби" – 13.00.

Это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0. Билеты на "Шахтер" – "Маккаби" в продаже от 100 грн.

Ранее Каштру призвал не радоваться раньше времени, так как они еще ничего не выиграли.