"Шахтер" не выстоял против чемпиона Словакии

"Горняки" пропустили гол за две минуты до финального свистка

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч за день на тренировочном сборе в Турции. После утренней ничьей с "Мариуполем" (2:2) "горняки" уступили "Словану" из Словакии.

Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте, его автором стал Эрик Даниэль. Отметим, что "Шахтер" весь матч отыграл без замен, если не учитывать смену вратарей.

Впереди у подопечных Луиша Каштру еще один контрольный поединок против "Бораца" из Боснии. Встреча пройдет 5 февраля.

Ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", Исмаили вернулся после травмы. Бразильский лидер "горняков", который прошлым летом травмировал колено, провел первую тренировку в основной группе.

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Напомним, что первый официальный матч "Шахтер" проведет уже 18 февраля на выезде против "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов: