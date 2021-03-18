"Шахтер" обыграет "Рому": смелый прогноз комментатора

18 марта в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Наш сайт ведет трансляцию поединка "Шахтер" – "Рома.

После поражения 0:3 в Риме "горняки" попытаются переломать ход событий в Киеве. После поединка на "Стадио Олимпико" команду Каштру наконец прорвало в плане результативности, и она забила четыре гола в ворота "Десны" (4:0). Эта победа стала лишь второй в последних пяти матчах. Снова не поможет "горнякам" Тарас Степаненко, остальные игроки в строю. В домашних матчах плей-офф Лиги Европы у дончан шесть побед, четыре ничьи и два поражения. После поражений в первом выездном матче плей-офф еврокубков "Шахтер" чаще всего в итоге вылетал – в 13 случаях из 15, в частности после трех поражений со счетом 0:3.

"Рома" после успеха в первом матче проиграла поединок Серии А "Парме" (0:2) и снова выкатилась за пределы зоны Лиги чемпионов. Сейчас она на шестом месте с отставанием от "Аталанты" на два очка. Напомним, что перед Паулу Фонсекой стоит первоочередная задача выход в ЛЧ. В том поединке попали в запас основные Кристанте, Карсдорп и Диавара. А в лазарете Мхитарян и Смоллинг присоединились к Верету, Жуану Жезусу и Дзаньоло. Ранее после 32-х побед в первых матчах плей-офф еврокубков "Рома" проходила далее 27 раз.

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В прошлом сезоне Лиги Европы "Шахтер" забивал три и более голов несколько раз – "Вольфсбургу" (3:0), "Базелю" (4:1) и "Бенфике" (3:3). Хочется верить, что сможет это сделать и в этот раз. Думаю, "горняки" победят, возможно, ИТБ 1.5.

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Смотрите стрим матча "Шахтер" – "Рома":