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"Шахтер" открыл вторую футбольную школу в Киеве

12 февраля, 21:00

Андрей Трофимов

Донецкая команда создает сеть спортивных секций по всей Украине

Футбольный клуб "Шахтер" продолжает создавать свои детские школы в разных уголках страны. Недавно Коноплянка побывал на открытии Shakhtar Football School в Киеве. Сегодня еще одна секция появилась в столице.

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Тренироваться по уникальной методике уже сейчас могут дети в Киеве и Броварах. Shakhtar Football School – проект ФК "Шахтер" в формате франшизы. Методика разработана Академией клуба, куда впоследствии будут приглашаться на просмотр лучшие ученики школы.

Первое занятие – бесплатное. Записаться на тренировки можно по телефонам:

+38 066 500 07 70 (г. Киев, ул. Лыбидская, 19, метро "Вокзальная")
+38 066 500 07 70 (г. Киев, ул. Драгомирова, 11д, метро "Дружбы народов")
+38 067 382 62 52 (г. Бровары, ул. Короленко, 60, ТЦ "Форум")

"Создать возможность для ребят из разных регионов Украины заниматься футболом и со временем попасть в систему Академии ФК "Шахтер" – главная цель, – говорит менеджер проекта Евгений Ахунов. – На данный момент в проекте уже более 300 детей. В ближайшее время Shakhtar Football School также откроется в Мариуполе и Полтаве".

Ранее "Шахтер" открыл еще одну бесплатную футбольную площадку для детей.

Смотрите, как "горняки" в Лиге чемпионов обыграли "Реал" в Киеве:

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