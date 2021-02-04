"Шахтер" поможет Хорватии преодолеть последствия землетрясения

Как стало известно "Сегодня", украинский футбольный клуб "Шахтер" решил помочь хорватам преодолеть последствия тяжелого землетрясения. Клуб передал Хорватии гуманитарную помощь на 70 тысяч евро.

Общий капитан

Украина и Хорватия долгие годы являются дружескими и братскими странами, имеющими хорошие взаимоотношения. Одним из заметных и ярких символов, объединяющих страны, является многолетний капитан сборной Хорватии по футболу и украинского клуба "Шахтер" – Дарио Срна.

Поэтому, когда в Хорватии произошло землетрясение, украинский клуб не смог остаться в стороне и не поддержать родную для его легендарного игрока страну.

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Дарио Срна, директор по футболу ФК "Шахтер":

"У меня по-настоящему две родины – Хорватия и Украина, в которой я живу больше 15 лет. В течение этих лет я видел, как президент "Шахтера" активно помогал своим землякам и всем нуждающимся на территории Украины. И делал это от всего сердца, от всей души. Он был для меня образцом для подражания, поэтому и я стремился помогать украинским детям. Теперь "Шахтер" помогает и хорватам, оказавшимся в беде. Это очень достойный поступок, показатель дружбы между нашими странами".

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