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"Шахтер" против Фонсеки! Итог жеребьевки Лиги Европы для "горняков"

26 февраля, 14:15

Любомир Луканюк

Первый матч плей-офф пройдет 11 марта в Риме

Сегодня "Шахтер" узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Луиша Каштру встретятся с итальянской "Ромой". Клуб тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека. Первый матч будет сыгран 11 марта в Риме, ответный – 18 марта в Киеве.

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"Шахтер" в 1/16 финала прошел израильский "Маккаби" из Тель-Авива. Вчера "горняки" выиграли в Киеве со счетом – 1:0. Победный гол забил Жуниор Мораес.

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А "Рома" в 1/16 финала разобралась с португальской "Брагой" – 3:1.

Напомним, что еще один клуб получил соперника по плей-офф Лиги Европы: "Динамо" – "Вильярреал".

Полные результаты жеребьевки:

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