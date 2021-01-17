"Шахтер" провел первую тренировку в Турции

Жуниор Мораес работал по индивидуальной программе, но скоро будет в основной группе

Чемпион Украины "Шахтер", после первого круга нынешнего первенства на очко отстающий от "Динамо", провел свою первую тренировку на сборе в Турции. Туда Луиш Каштру взял 29 игроков.

Первая тренировка носила втягивающий характер и продолжалась полтора часа: после хорошей разминки футболисты перешли к игровым упражнениям.

Вратари занимались по отдельной программе. Индивидуально работал лучший бомбардир предыдущего сезона Премьер-лиги Жуниор Мораес. Напомним, конец прошлого года бразилец с украинским паспортом пропустил из-за травмы, полученной в матче с "Реалом".

"Думаю, два-три дня – и смогу вернуться в общую группу", – заявил официальному сайту "Шахтера" Мораес

Отметим, что в ближайшие дни "горняков" ждут четыре спарринга.

21 января – "Лех" Познань

23 января – "Лудогорец"

25 января – "Марибор"

26 января – "Слован" Братислава

Напомним, в конце прошлого года "Шахтер" благодаря выездной ничьей с "Интером" 0:0 добыл путевку в 1/16 Лиги Европы, где во второй половине февраля "горняки" сыграют с "Маккаби" (Тель-Авив).