Версія українською
$ 28,05
34,01

"Шахтер" провел первую тренировку в Турции

17 января, 23:12

Олег Люлька

Жуниор Мораес работал по индивидуальной программе, но скоро будет в основной группе

Чемпион Украины "Шахтер", после первого круга нынешнего первенства на очко отстающий от "Динамо", провел свою первую тренировку на сборе в Турции. Туда Луиш Каштру взял 29 игроков.

Первая тренировка носила втягивающий характер и продолжалась полтора часа: после хорошей разминки футболисты перешли к игровым упражнениям.

Вратари занимались по отдельной программе. Индивидуально работал лучший бомбардир предыдущего сезона Премьер-лиги Жуниор Мораес. Напомним, конец прошлого года бразилец с украинским паспортом пропустил из-за травмы, полученной в матче с "Реалом".

"Думаю, два-три дня – и смогу вернуться в общую группу", – заявил официальному сайту "Шахтера" Мораес

Отметим, что в ближайшие дни "горняков" ждут четыре спарринга.

Напомним, в конце прошлого года "Шахтер" благодаря выездной ничьей с "Интером" 0:0 добыл путевку в 1/16 Лиги Европы, где во второй половине февраля "горняки" сыграют с "Маккаби" (Тель-Авив).

Новости на эту же тему:

Лучший бомбардир "Шахтера" экспериментирует с внешностью Футболисты "Шахтера" и "Динамо" получили по матчу дисквалификации "Шахтер" до конца года потерял Жуниора Мораеса "Шахтеру" нужно бояться Тюрама, а "Боруссии" – Мораеса: прогноз на матч Лиги чемпионов
сборы чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Реклама

Новости партнеров

Подопечная Потапа разыгралась в постели и свела с ума
Чем закончится конфликт Украины с РФ: одна фраза Арестовича
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків