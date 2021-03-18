"Шахтер" – "Рома": где смотреть повторный матч 1/8 финала Лиги Европы

Встреча начнется в четверг в 19:55 в Киеве на НСК "Олимпийский"

Сегодня обе украинские команды проводят ответные поединки второго раунда плей-офф Лиги Европы. Донецкая команда сыграет на домашнем поле, киевская – на выезде. На нашем сайте стартовал онлайн "Шахтер" – "Рома".

"Горняки" примут итальянских "волков" в столице на главном стадионе страны. Матч начнется в 19:55, а в прямом эфире на украинском телевидении его покажет канал "Футбол 1". Трансляция запланирована на 19:50, а перед этим, в 19:00, в эфир выйдет программа "Путь к Гданьску".

Также игру подопечных Луиша Каштру против парней Паулу Фонсеки можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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К сожалению, зрителей на стадион не пустят, хотя уже продавали билеты. У нас на сайте пройдет стрим матча "Шахтер" – "Рома":

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В первой встрече, которая прошла 11 марта, хозяева уверенно победили со счетом 3:0. Тогда серьезную травму получил бывший "горняк" Генрих Мхитарян, который в Украине сегодня не сыграет.

Вспомним кровавый матч "Рома" – "Динамо" – как зажигалка сожгла "волков".

Смотрите обзор матча "Рома" – "Шахтер" на прошлой неделе: