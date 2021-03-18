"Шахтер" – "Рома": онлайн-трансляция ответного матча 1/8 Лиги Европы

В четверг, 18 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" Луиша Каштру принимает "Рому" Паулу Фонсеки. Начало поединка – в 19:55. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями. Стрим матча "Шахтер" – "Рома". Обсуждаем игру вместе

"ШАХТЕР" – "РОМА"

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Напомним, неделю назад "Шахтер" до предела усложнил себе задачу выхода в 1/4 Лиги Европы, проиграв в Риме 0:3. У "Ромы" отличились Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.

Обзор первого матча "Рома" – "Шахтер" 3:0

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ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Все мы верим всегда. Мы в этом сезоне уже побеждали "Реал" дома и на выезде, играли с "Интером". Мы верим, что сможем, потому что не забываем всего, что сделали до сегодняшнего дня. Когда была жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие говорили, что это невозможно, но мы продолжили и пошли вперед. Верим всегда и до самого конца"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека: "В Украине будет очень сложно. Я очень хорошо знаю характер футболистов "Шахтера". Это очень сильные игроки, которые сделают все, чтобы победить"

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ШАХТЕР": Трубин; Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко; Марлос, Майкон, Алан Патрик; Тете, Жуниор Мораэс, Соломон

Не сыграет: Степаненко (колено), Корниенко (коронавирус)

Под вопросом: Исмаили

"Висят" на карточке: Витао, Тайсон

"РОМА": Пау Лопес; Манчини, Кумбула, Ибаньес; Перес, Кристанте, Вильяр, Спинаццола; Педро, Эль-Шаарави﻿; Майораль

Не сыграют: Мхитарян (икроножная мышца), ﻿Верету (бедро), Дзаньоло (колено)

Под вопросом: Смоллинг (бедро)

"Висят" на карточке: Перес, Карсдорп, Вильяр, Манчини

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"ШАХТЕР" – "РОМА":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В сегодняшнем матче на победу "Шахтера" в основное время установлен коэффициент 2.69, на ничью – 3.55, на победу "Ромы" – 2.74. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш дончан – 37%, ничья – 27%, выигрыш римлян – 36%.

Однако в выход "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч аналитики практически не верят – на это дают лишь 4 процента (1.01) против 96 процентов (25.00) на попадание в следующий раунд "Ромы".

"ШАХТЕР" – "РОМА":

ДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Стрим матча "Шахтер" – "Рома" смотрите на канале "Спорт Сегодня" в YouTube. В прямом эфире этот поединок в четверг, 18 марта, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.

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