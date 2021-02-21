"Шахтер" – "Рух": онлайн матча Премьер-лиги

Матч проходит в Киеве на "Олимпийском": текстовая трансляция с повторами голов

В 15 туре чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Рух" в Киеве на "Олимпийском". Команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы Премьер-лиги: "горняки" ведут борьбу за чемпионство, "Рух" – за сохранение прописки в элитном дивизионе. Матч "Шахтер" – "Рух" начнется в 17:00.

"Шахтер" – "Рух"

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В ожидании поединка главных команд можно посмотреть на матч молодежных составов. Игра "Шахтер" – "Рух" в чемпионате U19 начнется в 12:00.

"Шахтер" – "Рух": прогноз на матч

"Шахтер" – большой фаворит встречи. Коэффициент на победу команду Луиша Каштру составляет всего 1.13, тогда как котировка на победу "Руха" – 24.0, на ничью – 7.70.

Таким образом, эксперты подсчитали следующие вероятности исхода матча:

победа "Шахтера" – 84%

ничья – 12%

победа "Руха" - 4%

Также аналитики букмекерских контор прогнозируют большое количество забитых голов.

"Шахтер" – "Рух": турнирная ситуация

После 14 туров в турнирной таблице чемпионата Украины "горняки" занимают второе место, отставая от "Динамо" на три очка. На третьем месте в УПЛ "Заря" – луганский клуб "Шахтер" опережает на четыре балла.

В свою очередь, "Рух" идет в таблице вторым с конца. У команды Ивана Федыка всего одна победа и 10 очков в активе. Столько же у "Миная", который занимает последнее место в таблице. Задача "Руха" на остаток сезона – сохранение прописки в элите.

"Шахтер" – "Рух": где смотреть матч

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Смотреть трансляцию можно на сайте OLL.TV.