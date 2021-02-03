"Шахтер" – "Слован": онлайн товарищеского матча в Турции

Встреча чемпионов Украины и Словакии начинается в среду в 16:00 по Киеву

В среду чемпион Украины организовал сразу два спарринга на тренировочном сборе в турецком Белеке. Сегодня утром "Шахтер" сыграл вничью с "Мариуполем", отыгравшись в концовке. В 16:00 у "горняков" запланирован товарищеский матч со словацким "Слованом". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями и мультимедиа.

"Шахтер" – "Слован"

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Как играет "Шахтер" на сборах. Подопечные Луиша Каштру провели уже пять поединков в Турции. Пока что на их балансе – одна победа и четыре ничьи. На первом сборе "Шахтер" разошелся миром с польским "Лехом" (1:1) и болгарским "Лудогорцем" (2:2), на втором – с сербской "Црвеной Звездой" (0:0) и "Мариуполем" (2:2). Единственный успех был во встрече с "Силексом" из Северной Македонии – 4:1.

Кто соперник. "Слован" из Братиславы – действующий чемпион Словакии. Клуб начал свою историю еще в 1919 году. В нынешнем составе – 19 легионеров, тренирует команду словенец Дарко Миланич. В начале сезоне "Слован" быстро проиграл в квалификации и Лиги чемпионов, и Лиги Европы.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет телеканал Shakhtar TV, который доступен на интернет-платформе OLL.TV. Также трансляция будет идти в сервисе Shakhtar Club.

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