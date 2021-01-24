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"Шахтер" соболезнует

24 января, 16:00

Оксана Тесленко

Умер брат президента футбольного клуба Рината Ахметова

На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Шахтер".

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер". Светлая память", – говорится в сообщении.

Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой.

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