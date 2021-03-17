"Шахтер" сократил продажу билетов на матч с "Ромой" на "Олимпийском"

Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине "Шахтер" сократил продажу билетов на матч Лиги Европы с "Ромой" с 22 тысяч до 14 тысяч. Об этом заявил коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко. Игра пройдет в четверг, 18 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55.

Читайте также: "Мы верим, что вы верите!" Каштру заговорил на украинском и верит в проход "Шахтера"

"Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20 процентами вместимости стадиона. Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30 процентов вместимости НСК "Олимпийский"), мы снизили цифру до 20 процентов – это около 14 тысяч максимум", – цитирует Дмитрия Кириленко официальный сайт "Шахтера"

"В соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение к игре" и нормами Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг. Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК "Олимпийский" будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке", – добавил Дмитрий Кириленко

"Еще не все билеты проданы. Сейчас есть последняя возможность их приобрести. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков, чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре с "Ромой", – добавил коммерческий директор "Шахтера"

Читайте также: Эксперт: "Если "Шахтер" забьет два быстрых гола, "Рома" может не устоять"

Напомним, неделю назад в Риме в первом матче 1/8 Лиги Европы "Шахтер" проиграл "Роме" 0:3.

Таким образом для выхода в 1/4 финала Лиги Европы "горнякам" нужно одолеть команду Фонсеки со счетом 4:0, с которым в воскресенье "Шахтер" обыграл на НСК "Олимпийский" "Десну".