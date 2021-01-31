"Шахтер" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", Исмаили вернулся после травмы

"Шахтер" сыграл вничью 0:0 с "Црвеной Звездой" в первом спарринге на втором сборе в Турции, тем не менее последний день января не прошел без победы для "горняков".
Таковой можно считать возвращение в общую группу "горняков" 31-летнего бразильца Исмаили. Левый защитник "Шахтера", который в последние годы был лидером дончан, окончательно восстановился после травмы передней крестообразной связки коленного сустава и сегодня уже тренировался с командой.
Напомним, Исмаили травмировал колено восемь месяцев назад на тренировке, после чего его прооперировали в Риме.
Впрочем, в спарринге с лидером чемпионата Сербии "Црвеной Звездой", который завершился со счетом 0:0, Исмаили участия еще не принимал.
"Шахтер" – "Црвена Звезда" – 0:0
"Шахтер" 1-й тайм: Пятов, Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Судаков, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Фернандо
"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо
Напомним, в воскресенье утром "Шахтер" должен был встретиться со словенской "Мурой", но спарринг был отменен из-за вспышки коронавируса у соперников "горняков".
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В среду, 3 февраля, "Шахтер" сыграет в Турции со "Слованом" из Братиславы.
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