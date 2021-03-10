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"Шахтер" улетел в Рим без ведущего полузащитника

10 марта, 11:06

Олег Люлька

Тарас Степаненко продолжает восстанавливаться после травмы

"Шахтер" отправился на матч с "Ромой" без своего ведущего полузащитника Тараса Степаненко, который еще не восстановился после травмы. Первая игра 1/8 Лиги Европы состоится в Риме в четверг, 11 марта. Начало – в 22:00.

Также вне состава, которым "Шахтер" улетел покорять "Вечный город", остались Хочолава, Мудрик и Сиприано.

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Как сообщает "Шахтер" у себя в Twitter, на противостояние с командой бывшего тренера "горняков" Паулу Фонсекой Луиш Каштру взял 23 игрока.

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Ранее мы писали, что"Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы. Киевлянам достался арбитр, лишивший их гола на "Камп Ноу", а "горнякам" – HR-земляк Фонсеки и Каштру.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в 1/16 Лиги Европы "Маккаби"

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