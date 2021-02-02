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"Шахтер" запланировал еще три матча на сборах в Турции, два из них – в один день

2 февраля, 16:20

Александр Трикиша

"Горняки" продолжают подготовку к возобновлению сезона

"Шахтер" изменил список спаррингов на тренировочных сборах в Турции. Донецкий клуб запланировал еще три контрольных поединка. Как сообщается на официальном сайте "горняков", чемпион Украины встретится с "Мариуполем", словацким "Слованом" и "Борацем" из Боснии. При этом, две встречи подопечные Луиша Каштру проведут в один день.

Расписание контрольных матчей:

Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", Исмаили вернулся после травмы. Бразильский лидер "горняков", который прошлым летом травмировал колено, провел первую тренировку в основной группе.

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В прошлое воскресенье утром "Шахтер" должен был встретиться со словенской "Мурой", но спарринг был отменен из-за вспышки коронавируса у соперников "горняков".

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Интером" в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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