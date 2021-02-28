"Шахтер" – "Заря": онлайн дерби Донбасса в чемпионате Украины

В воскресенье, 28 февраля, состоится центральный матч 16-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ЗАРЯ"

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"Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Динамо" всего на один балл. 2021 год "горняки" начали с ничьей против "Колоса", а затем легко разобрались с "Рухом". Кроме этого, команда Луиша Каштру успела одержать две победы в Лиге Европы над "Маккаби", так что должна находиться в отличной физической форме.

"Заря" возобновила чемпионат победой над главным конкурентом на "бронзу" "Десной", а в предыдущем туре минимально одолела "Мариуполь". На данный момент луганчане занимают четвертую строчку в турнирной таблице, однако имеют на два матча меньше, чем у "Десны". Помимо сегодняшней встречи у них есть еще отложенный матч против "Олимпика".

Что касается истории противостояния, то здесь безоговорочное преимущество "Шахтера". Дончане в 45 матчах победили 36 раз, луганчане – 6, трижды фиксировалась ничья. Общая разница мячей также в пользу "горняков": 108 против 31.

В первом круге команды выдали боевую ничью 2:2. У луганчан отличились Кочергин и Юрченко, а "горняки" ответили результативными ударами Марлоса и Кривцова.

Предыдущий матч "Шахтера" против "Макккаби" из-за болей в колене пропустил Тарас Степаненко. Накануне в клубе не знали, сможет ли футболист помочь в матче с "Зарей".

Обслужит поединок известная украинская девушка-арбитр Катерина Монзуль. На поединке также будет работать система VAR. В сумме это может подарить болельщикам немало интересных моментов.

К слову, в день матча основных составов пройдет поединок команд U-19. Они также ведут борьбу за медали, но уже в юниорском первенстве.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Заря":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.59, на ничью – 3.95, на победу "Зари" – 5.90.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Заря":

Поединок "Шахтер" – "Заря" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.