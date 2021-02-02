"Шахтер" заявил на Лигу Европы 44 футболиста: почти половина – молодежь

Чемпион Украины сразится в 1/16 финала с израильским "Маккаби" из Тель-Авива

Через полмесяца две украинские команды сыграют в плей-офф Лиги Европы. Сегодня "Шахтер" объявил свою заявку на поединки на выбывание. В ней значатся фамилии 44 футболистов: 23 – основного состава. 21 – молодежного (так называемая "заявка Б"). Тем временем, "Шахтер" запланировал еще три матча на сборах в Турции.

Встречи подопечных Луиша Каштру с "Маккаби" (Т-А) пройдут 18 и 25 февраля. "Список А" чемпиона Украины выглядит следующим образом.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Фернандо.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Еще 21 футболист заявлен по списку Б.

Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин.

Защитники: Виктор Корниенко, Марк Мампасси, Эдуард Козик, Михаил Рудавский, Даниэль Эгбуджо, Валерий Бондарь, Роман Якуба.

Полузащитники: Клим Приходько, Георгий Судаков, Денис Свитюха, Владислав Погорелый, Эдвард Кобак, Михаил Хромей, Константин Гуров, Денис Шостак, Михаил Мудрик.

Нападающие: Андрей Чирук, Богдан Вьюнник, Даниил Гончарук.

Соперник "горняков" вчера добыл в чемпионате Израиля третью победу подряд и идет на втором месте.

Накануне Коваленко в "Аталанте" заговорил по-итальянски и сослался на российский сайт.

В последнем матче в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером":