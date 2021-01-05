Шева в отложенных: "Челси" принял решение по Лэмпарду

Украинца пока не приглашают. Нынешнему коучу лондонцев дадут время на исправление ситуации

Не быть пока Андрею Шевченко главным тренером "Челси". Руководство лондонского клуба, несмотря на неудовлетворительные результаты, не будет увольнять нынешнего коуча команды Фрэнка Лэмпарда и готово дать ему шанс исправить ситуацию.

Об этом сообщает ESPN.

Напомним, накануне появилась информация о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которого связывают дружеские отношения с хозяином "Челси" Романом Абрамовичем, входит в шорт-лист кандидатов на смену Фрэнку Лэмпарду.

Однако, несмотря на четыре поражения и одну ничью в последних шести матчах, к Лэмпарду все-таки проявят терпение в "Челси". Во-первых, отдавая должное тому, что он легенда клуба. Во-вторых, из уважения к его работе в прошлом сезоне, когда он показывал стабильные результаты, несмотря на трансферный бан.

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

Андрей Шевченко / Фото: Reuters Реклама

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Отметим, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до окончания ЧМ-2022.

С 2006 по 2008 год Шева неудачно выступал за "Челси", куда по приглашению Абрамовича перешел за 30 млн фунтов из "Милана". Тот трансфер Шевченко-игрока называют худшим в истории "Челси".