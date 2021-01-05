Шева в отложенных: "Челси" принял решение по Лэмпарду

Не быть пока Андрею Шевченко главным тренером "Челси". Руководство лондонского клуба, несмотря на неудовлетворительные результаты, не будет увольнять нынешнего коуча команды Фрэнка Лэмпарда и готово дать ему шанс исправить ситуацию.
Об этом сообщает ESPN.
Напомним, накануне появилась информация о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, которого связывают дружеские отношения с хозяином "Челси" Романом Абрамовичем, входит в шорт-лист кандидатов на смену Фрэнку Лэмпарду.
Однако, несмотря на четыре поражения и одну ничью в последних шести матчах, к Лэмпарду все-таки проявят терпение в "Челси". Во-первых, отдавая должное тому, что он легенда клуба. Во-вторых, из уважения к его работе в прошлом сезоне, когда он показывал стабильные результаты, несмотря на трансферный бан.
Отметим, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до окончания ЧМ-2022.
С 2006 по 2008 год Шева неудачно выступал за "Челси", куда по приглашению Абрамовича перешел за 30 млн фунтов из "Милана". Тот трансфер Шевченко-игрока называют худшим в истории "Челси".