Шевченко остался в Киеве на матчи "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы и дал прогноз

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прилетел в Украину на премию "Футбольные звезды Украины-2020", а затем решил остаться на первые поединки "Шахтера" и "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Также наставник поделился мнением о шансах украинских клубов в борьбе за трофей.

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"Шахтер" и "Динамо" боеспособны в еврокубках и находятся в хорошей форме. Я останусь в Киеве на матчи "Динамо" и "Шахтера". Я считаю, что еврокубковая весна для нас будет удачной, наши клубы пройдут этот раунд и дойдут еще дальше", – сказал Шевченко ТК "Футбол".

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

18 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы "Динамо" примет в Киеве "Брюгге", начало матча в 19:55. А "Шахтер" в этот же день сыграет в Тель-Авиве против "Маккаби", старт поединка в 22:00. 25 февраля пройдут ответные матчи – "горняки" встретятся в столице Украины с "Маккаби", а "Динамо" отправится в Бельгию.

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