Шевченко против Гранта: украинца со дня на день могут назначить тренером "Челси"

Лэмпарда таки уволят – Абрамович снова обратил свои взоры в сторону украинца

Андрея Шевченко снова рассматривают как кандидата на смену Фрэнку Лэмпарду в "Челси". Причем назначение может случиться со дня на день.

Эти слухи появились еще в начале января, но тогда все-таки в лондонском клубе сошлись на том, что Лэмпарду дадут время на исправление ситуации, и Шева оказался в отложенных.

Однако после недавнего поражения от "Лестера" 0:2 "Челси" занимает лишь восьмое место в АПЛ. И в клубе, вложившем 247 миллионов евро в покупку новых игроков, такое турнирное положение сочли недопустимым, опять вернувшись к варианту с Шевой.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сейчас, по информации ESPN, в "Челси" рассматривают два сценария. Первый – назначить нового временного главного тренера, Андрея Шевченко либо экс-коуча "синих" израильтянина Авраама Гранта.

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Второй вариант – дождаться лета, когда будет шире выбор специалистов. Тогда вероятно приглашение Массимилиано Аллегри, Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля либо Юлиана Нагельсманна.

По данным источника, окончательное решение должен принять хозяин "Челси" Роман Абрамович, с которым Шева связан давними дружескими отношениями. При этом мнения советников Абрамовича, а также директора клуба Марины Грановской по поводу того, кто должен сменить Лэмпарда, ныне разделены.

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

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Отметим, что Андрей Шевченко связан контрактом с УАФ до конца 2022 года. Под его руководством сборная Украины должна выступить на Евро, который пройдет ближайшим летом – с 11 июня по 11 июля.