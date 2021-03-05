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Шевченко вызвал в сборную Украины Трубина и форварда после года дисквалификации

5 марта, 19:00

Елена Павлова

В конце марта "сине-желтые" сыграют три матча отбора на чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды на мартовские матчи. Бросается в глаза, что в список попали сразу два вратаря из "Шахтера" – опытный капитан Пятов и прыткий Трубин. А также после года дисквалификации вернулся Беседин. Ранее мы писали, что футболист "Вулверхэмптона" сделал выбор между Украиной и Россией.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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В марте сборная Украины проведет три матча квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре – 24 марта сыграет в Париже против Франции, а затем во Львове примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).

Мы также сообщали, что на матч Украины с чемпионами мира зрителей не пустят.

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