Шевчук: "Игрокам "Шахтера" нужна максимальная концентрация, чтобы сдержать Мхитаряна"

Менее недели осталось до первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой". Итальянцы примут дончан 11 марта. Один из лидеров римлян – армянский полузащитник Генрих Мхитарян, который три сезона отыграл в "Шахтере". Про сильные стороны бывшего одноклубника рассказал обладатель Кубка УЕФА в составе "горняков", футбольный эксперт Вячеслав Шевчук.

Генрих Мхитарян в матче против "Ювентуса" / Фото: Reuters

- Вы играли с Генрихом Мхитаряном в одной команде, каким он вам запомнился? Какие сильные стороны этого футболиста можете выделить?

- Генрих Мхитарян – большой профессионал. В первую очередь, очень воспитанный, интеллигентный человек, который проявляет уважение ко всем людям вне зависимости от статуса. Что касается его сильных сторон, у Генриха очень высокая скорость, он отлично врывается в пространство, за спину, очень хорошо прессингует из глубины, дисциплинированный игрок в команде.

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- У Генриха был определенный спад в игре во время выступления в АПЛ, но сейчас он набрал прекрасную форму – 9 голов и 8 передач. Помогла смена чемпионата?

- В Англии ему было сложно адаптироваться, плюс Жозе Моруинью не до конца ему доверял. Генрих любит, когда тренер оказывает ему полное доверие. Потому что он всегда отвечает за свои поступки, он переживает, когда не играет или, если что-то неправильно сделает, или что-то не получается у него. Но он стал более опытным. Уровень игры, который он сейчас показывает, говорит, что он нашел взаимопонимание и с тренером, и с партнерами по команде, и получает удовольствие от игры. В данный момент он один из лидеров "Ромы", без которого сейчас сложно представить игру римской команды.

Вячеслав Шевчук / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

- Как вы считаете, на матч против своей бывшей команды Генрих выйдет вдвойне мотивированным?

- Я не думаю, что сейчас он будет сверх мотивирован и с двойным настроем будет играть против "Шахтера". Мы часто с ним общаемся, и он всегда с большим уважением отзывается о своих бывшим партнерах, о руководстве и президенте клуба. С большим удовольствием мы вспоминаем те отличные времена, которые нам посчастливилось провести в одной команде. Я не думаю, что он будет сверх мотивирован, он – профессионал, который выступает за "Рому" и все.

Генрих Мхитарян / Фото: AFP

- Как защитникам "Шахтера" сдержать Мхитаряна? Что посоветуете?

- Безусловно защитникам "Шахтера" нужно быть очень внимательными, потому Генрих очень хорошо пользуется своей скоростью и постоянно открывается, отлично забегает за спину, как я говорил, он хорош в прессинге, у него отличная пас, он может отдать отличную передачу в одно касание. Генрих – опытный игрок, поэтому сложно будет противостоять ему игрокам "Шахтера".

Что посоветовать? Ну конечно быть максимально сконцентрированными и внимательными, это самое главное, потому что Генрих — это игрок, который постоянно оказывает давление, постоянно хочет быть в игре

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский". Билеты вы можете приобрести по ссылке.

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